Эксперт Альтштейн назвал сроки перехода коронавируса в сезонное состояние

«[Коронавирус] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени», — заявил он.

Ученый предположил, что переход коронавируса в сезонное состояние займет от года до трех лет. Он отметил, что полного иммунитета к COVID-19 пока нет.

Напомним, в России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 12,3%, сообщил в пятницу. На прошлой неделе этот показатель находился на отметке в 14,3%.

