Эксперт Альтштейн назвал сроки перехода коронавируса в сезонное состояние
Переход COVID-19 в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.
«[Коронавирус] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени», — заявил он.
Ученый предположил, что переход коронавируса в сезонное состояние займет от года до трех лет. Он отметил, что полного иммунитета к COVID-19 пока нет.
Напомним, в России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 12,3%, сообщил в пятницу. На прошлой неделе этот показатель находился на отметке в 14,3%.
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