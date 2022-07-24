Эксперт Альтштейн назвал сроки перехода коронавируса в сезонное состояние

Переход COVID-19 в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

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«[Коронавирус] станет сезонным заболеванием и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. Окончательный процесс потребует времени», — заявил он.

Ученый предположил, что переход коронавируса в сезонное состояние займет от года до трех лет. Он отметил, что полного иммунитета к COVID-19 пока нет.

Напомним, в России коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 12,3%, сообщил в пятницу. На прошлой неделе этот показатель находился на отметке в 14,3%.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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