Wildberries: Россияне стали вдвое чаще покупать маски за последние две недели
Крупнейший в России маркетплейс Wildberries выявил рост спроса на одноразовые маски и антисептики за последние две недели.
Востребованность в одноразовых масках увеличилась вдвое, в то время как спрос на антисептики вырос на треть в сравнении с тем же периодом в прошлом месяце. Ранее была замечена тенденция к снижению объемов продаж средств индивидуальной противовирусной защиты, сообщает онлайн-ритейлер.
В Wildberries связывают увеличение спроса к данной категории товаров с увеличением заболеваемости коронавирусом в стране, а также с рекомендациями властей использовать макси в общественных местах.
Согласно аналитической службе онлайн-ритейлера, россияне предпочитают покупать маски в пачках по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в наборе из 100 штук составляет 1,3 рубля.
По данным Интерфакс, самый высокий спрос на маски зафиксирован в Калужской области, Астраханской, Курской областях, в Москве и Тульской области.
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