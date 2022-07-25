Wildberries: Россияне стали вдвое чаще покупать маски за последние две недели

Крупнейший в России маркетплейс Wildberries выявил рост спроса на одноразовые маски и антисептики за последние две недели.

Востребованность в одноразовых масках увеличилась вдвое, в то время как спрос на антисептики вырос на треть в сравнении с тем же периодом в прошлом месяце. Ранее была замечена тенденция к снижению объемов продаж средств индивидуальной противовирусной защиты, сообщает онлайн-ритейлер.

В Wildberries связывают увеличение спроса к данной категории товаров с увеличением заболеваемости коронавирусом в стране, а также с рекомендациями властей использовать макси в общественных местах.

Согласно аналитической службе онлайн-ритейлера, россияне предпочитают покупать маски в пачках по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в наборе из 100 штук составляет 1,3 рубля.

По данным Интерфакс, самый высокий спрос на маски зафиксирован в Калужской области, Астраханской, Курской областях, в Москве и Тульской области.

