ВОЗ призвала вернуть масочный режим во всех странах мира

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира вернуть масочный режим в связи с растущим числом заболеваний коронавирусом.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что это может вновь перегрузить системы здравоохранения и медработников. Кроме того, глава организации указал на рост число смертей.

Ранее врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил почему в странах Европы наблюдается очередная вспышка распространения COVID-19. По его словам, рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры