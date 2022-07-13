ВОЗ призвала вернуть масочный режим во всех странах мира
Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира вернуть масочный режим в связи с растущим числом заболеваний коронавирусом.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что это может вновь перегрузить системы здравоохранения и медработников. Кроме того, глава организации указал на рост число смертей.
Ранее врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил почему в странах Европы наблюдается очередная вспышка распространения COVID-19. По его словам, рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Украина объявила о разрыве дипотношений с КНДР
- Глава ООН предрек кризис в 94 странах мира
- ВОЗ призвала вернуть масочный режим во всех странах мира
- Рассмотрение вопросов о статусе кандидата в ЕС для Грузии перенесено на 2023 год
- Два кандидата на пост премьера Британии прошли во второй тур
- Захарова высмеяла слова Блинкена о насильственном удержании украинцев в России
- В США заявили об усилении давления на финансовый сектор России
- В Израиле один из телохранителей Байдена подрался с женщиной
- ХК «Ак Барс» подписал новый контракт с 41-летним Зариповым
- Яшина арестовали на два месяца по делу о дискредитации ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru