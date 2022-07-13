ВОЗ призвала вернуть масочный режим во всех странах мира

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира вернуть масочный режим в связи с растущим числом заболеваний коронавирусом.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что это может вновь перегрузить системы здравоохранения и медработников. Кроме того, глава организации указал на рост число смертей.

Ранее врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил почему в странах Европы наблюдается очередная вспышка распространения COVID-19. По его словам, рост числа заражений связан с тем, что иммунитет, полученный в результате вакцинации или естественным путем, имеет свойство со временем слабеть.