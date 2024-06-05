«Без морально-волевых»: Психолог о последствиях гаджетов для дошкольников
Ребенок теряет желание делать что-то энергозатратное, если привык смотреть короткие ролики, рассказала НСН детский психолог Наталья Наумова.
Знакомить ребенка с гаджетами нужно не раньше первого класса, иначе увлечение смартфоном будет мешать его развитию. Об этом НСН рассказала детский психолог Наталья Наумова.
Около половины россиян (47%) говорят о своей зависимости от современных электронных устройств, гаджетов и интернета, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob. При этом чем моложе респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы цифровой зависимости. Среди россиян в возрасте до 34 лет эта доля составляет 59%, среди опрошенных 35-44 лет - 48%, а среди респондентов от 45 лет - 41%, показывают результаты исследования. Наумова также бьет тревогу.
«Да, зависимость очень высокая, и чем более юному человечку дают в руки смартфон, тем быстрее появляется эта зависимость. Это связано с тем, что через смартфон ребенок, да и взрослый, может очень легко получить удовольствие, дофамин. За счет этого теряется мотивация к тому, чтобы стремиться делать что-то более сложное, более энергозатратное. Поэтому развитие мозга замедляется», - рассказала Наумова.
Психолог подчеркнула, что особенно раннее увлечение смартфоном может навредить детям.
«Для детей это очень опасно, поэтому мы рекомендуем как можно позже ребенка знакомить со смартфоном, не раньше первого класса, когда он уже нужен в школе, чтобы посмотреть домашнее задание и быть в контакте с родителями. До этого времени можно показывать ему небольшое количество мультфильмов, больше общаться, больше прогулок и физической активности. Иначе дети получили дофамин – и потеряли мотивацию. Нет потребности выстраивать перед собой более сложные цепи, чтобы получить удовлетворение. Поэтому значительно медленнее формируются лобные структуры головного мозга, отвечающие за морально-волевую сферу», - посоветовала она.
При этом, Наумова порекомендовала не исключать просмотр детьми коротких роликов в популярных соцсетях полностью, иначе это может навредить их отношениям с родителями.
«Мы не можем ограничить полностью ребенка от всех соцсетей, в противном случае он будет чувствовать, что его родители не понимают, одноклассники пользуются, а он не в теме. Доступ быть должен, но важно с ребенком обсуждать, чтобы он не боялся подходить и советоваться о том, что он посмотрел», - подытожила психолог.
Ранее детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что использование ребенком гаджетов и интернета определяется не его возрастом, а способностью к самоконтролю и правильной расстановке приоритетов.
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