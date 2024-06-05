«Без морально-волевых»: Психолог о последствиях гаджетов для дошкольников

«Да, зависимость очень высокая, и чем более юному человечку дают в руки смартфон, тем быстрее появляется эта зависимость. Это связано с тем, что через смартфон ребенок, да и взрослый, может очень легко получить удовольствие, дофамин. За счет этого теряется мотивация к тому, чтобы стремиться делать что-то более сложное, более энергозатратное. Поэтому развитие мозга замедляется», - рассказала Наумова.

Психолог подчеркнула, что особенно раннее увлечение смартфоном может навредить детям.

«Для детей это очень опасно, поэтому мы рекомендуем как можно позже ребенка знакомить со смартфоном, не раньше первого класса, когда он уже нужен в школе, чтобы посмотреть домашнее задание и быть в контакте с родителями. До этого времени можно показывать ему небольшое количество мультфильмов, больше общаться, больше прогулок и физической активности. Иначе дети получили дофамин – и потеряли мотивацию. Нет потребности выстраивать перед собой более сложные цепи, чтобы получить удовлетворение. Поэтому значительно медленнее формируются лобные структуры головного мозга, отвечающие за морально-волевую сферу», - посоветовала она.