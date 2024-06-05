Зависимость от гаджетов и интернета испытывают 47% россиян
Около 47% россиян заявляют о зависимости от современных электронных устройств и интернета, следует из опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Опрос среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет проводился с 27 мая по 3 июня 2024 года в 375 населенных пунктах страны.
По данным исследования, доля респондентов, фиксирующих симптомы цифровой зависимости, зависит от возраста. Так зависимыми себя называют 59% россиян до 34 лет, 48% опрошенных от 35 до 44 лет, и 41% в возрасте от 45 лет.
При этом 53% отметили, что не сталкивались с зависимостью от гаджетов. Среди респондентов от 45 лет этот показатель составляет 59%. Также 39; россиян время от времени устраивают себе цифровой детокс, временно отказываясь от гаджетов.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что около 58% россиян могут проводить время без смартфона и не смотреть на пропущенные уведомления. При этом отмечалось, что чуть более четверти опрошенных испытывают дискомфорт без телефона, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru