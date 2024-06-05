Зависимость от гаджетов и интернета испытывают 47% россиян

Опрос среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет проводился с 27 мая по 3 июня 2024 года в 375 населенных пунктах страны.

По данным исследования, доля респондентов, фиксирующих симптомы цифровой зависимости, зависит от возраста. Так зависимыми себя называют 59% россиян до 34 лет, 48% опрошенных от 35 до 44 лет, и 41% в возрасте от 45 лет.

При этом 53% отметили, что не сталкивались с зависимостью от гаджетов. Среди респондентов от 45 лет этот показатель составляет 59%. Также 39; россиян время от времени устраивают себе цифровой детокс, временно отказываясь от гаджетов.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что около 58% россиян могут проводить время без смартфона и не смотреть на пропущенные уведомления. При этом отмечалось, что чуть более четверти опрошенных испытывают дискомфорт без телефона, передает «Радиоточка НСН».

