Ни дня без ленты: Психологи обсудили проблемы отказа от соцсетей

Отмечается, что 39% россиян проводят в интернете от трех до пяти часов в день. При этом мужчины тратят на это больше времени, чем женщины.

Наиболее зависимой категорией интернет-пользователей оказываются дети, о чем свидетельствуют многочисленные психологические исследования. В связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Первому каналу заявил, что школьникам до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и соцсетями.

«Это период, который нужно пройти без виртуального мира», - подчеркнул министр.

По его словам, это не только личное мнение, об этом говорят ученые, психологи и педагоги.

Кравцов добавил, что его дочь, когда ей исполнилось 15 лет, получила в подарок кнопочный телефон.