«В погоне за эмоциями»: Психолог назвал истоки зависимости от гаджетов
Психолог Павел Жавнеров рассказал НСН, что избавиться от цифровой зависимости поможет отключение уведомлений в смартфоне и беззвучный режим.
В погоне за быстрыми развлечениями в интернете люди могут довести себя до эмоционального выгорания, рассказал в интервью НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
По данным исследования SuperJob, около 47% россиян признают себя зависимыми от современных электронных устройств. Результаты аналогичного опроса ВЦИОМ демонстрируют, что 26% респондентов испытывает дискомфорт без телефона, еще 66% пользователей были бы не готовы отказаться от смартфона в пользу кнопочного устройства. Жавнеров объяснил такую тенденцию желанием получить быстрые эмоции.
«Ученые недавно выявили, что человеку в день в среднем приходит 70 уведомлений. Люди все время отвлекаются от жизни на сообщения и лайки, больше времени проводят в интернете и соцсетях. Это снижает концентрацию внимания, приводит к потере энергии, люди тратят много эмоциональных сил. Результат – эмоциональное выгорание и проблемы с эмоциями, тревожные расстройства. Люди уделяют много внимания телефонам, теряя время, которое можно было бы потратить на развитие», - заявил он.
По словам собеседника НСН, человек получает от соцсетей быстрый дофамин и отказывается от более активных действий.
«Другие занятия могут казаться не такими интересными. Человек стремится к получению удовольствия, чем больше он будет потакать себе в этом, тем чаще будет спускаться до простых удовольствий. Они дают радость в жизни, но не развивают. От занятий спорта можно получить пользу и удовольствие, но от телефона пользы не получить. Напротив, внимание человека расфокусировано, он забирает то время и внимание из других сфер жизни, которые мог бы развивать. Я сам провел эксперимент, уже четыре недели не смотрю короткие видео в соцсетях. Освободилось много времени и эмоциональных сил», - сказал Жавнеров.
Как добавил эксперт, избавится от цифровой зависимости поможет отключение уведомлений и беззвучный режим в телефоне.
«Важно разделять, когда телефон присылает пользователю уведомление, и когда человек реально хочет воспользоваться гаджетом. Затем отключить уведомления и поставить беззвучный режим в телефоне, чтобы не привлекать внимания к гаджету. В этом случае пользователь будет смотреть в телефон только если он ему нужен. Также важно повышать свою осознанность. Если человек проведет анализ, сам увидит, на что неэффективно тратит время, важна цифровая гигиена», - подытожил он.
Ранее психолог Михаил Хорс сообщил «Радиоточке НСН», что избавиться от интернет-зависимости поможет признание проблемы. Также следует установить ограничения по времени пребывания в виртуальном пространстве.
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