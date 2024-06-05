«В погоне за эмоциями»: Психолог назвал истоки зависимости от гаджетов

По данным исследования SuperJob, около 47% россиян признают себя зависимыми от современных электронных устройств. Результаты аналогичного опроса ВЦИОМ демонстрируют, что 26% респондентов испытывает дискомфорт без телефона, еще 66% пользователей были бы не готовы отказаться от смартфона в пользу кнопочного устройства. Жавнеров объяснил такую тенденцию желанием получить быстрые эмоции.

«Ученые недавно выявили, что человеку в день в среднем приходит 70 уведомлений. Люди все время отвлекаются от жизни на сообщения и лайки, больше времени проводят в интернете и соцсетях. Это снижает концентрацию внимания, приводит к потере энергии, люди тратят много эмоциональных сил. Результат – эмоциональное выгорание и проблемы с эмоциями, тревожные расстройства. Люди уделяют много внимания телефонам, теряя время, которое можно было бы потратить на развитие», - заявил он.

По словам собеседника НСН, человек получает от соцсетей быстрый дофамин и отказывается от более активных действий.

«Другие занятия могут казаться не такими интересными. Человек стремится к получению удовольствия, чем больше он будет потакать себе в этом, тем чаще будет спускаться до простых удовольствий. Они дают радость в жизни, но не развивают. От занятий спорта можно получить пользу и удовольствие, но от телефона пользы не получить. Напротив, внимание человека расфокусировано, он забирает то время и внимание из других сфер жизни, которые мог бы развивать. Я сам провел эксперимент, уже четыре недели не смотрю короткие видео в соцсетях. Освободилось много времени и эмоциональных сил», - сказал Жавнеров.