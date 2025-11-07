Почти 80% компаний на рынке БАДов, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводствами, пишет «Коммерсант». По данным издания, на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ заместитель гендиректора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов заявил, что из 32 компаний наличие производства подтвердили шесть. По другим адресам регистрации производства эксперты нашли жилые дома, гостиницы или пустыри. Беспалов же допустил, что статистика может не учитывать практику обращения к стороннему производству.

«Нельзя ставить на крайность, что такие компании занимаются незаконной деятельностью. Есть практика контрактного производства. Компания может быть зарегистрирована по одному юридическому адресу, являться собственником регистрационных удостоверений торговой марки. При этом ее продукция может производится на другой площадке. Здесь нет нарушения закона. Формат работы на контрактном производстве встречается и на фармацевтическом рынке. Есть препараты, которые зарегистрированы на одну структуру, а производит их иная организация. Возможно, некоторые предприятия не озадачиваются условиями производства продукции или не контролирует ее качество, тогда это другое дело. Бороться с этим надо соответствующим методами. К вопросу регистрации это отношения не имеет», - сказал он.