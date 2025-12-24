«У нас есть проблема, к решению которой мы близки. Есть женщины с детьми, которые находятся в сложной ситуации, для них существуют кризисные центры. Мы сейчас не можем точно сказать, сколько у нас таких центров, частично они государственные, частично нет. Поэтому мы сейчас дорабатываем рекомендации, стандарты для открытия и работы кризисных центров. Женщины всегда должны знать, куда они могут обратиться. Сталкинг – это обычно улица, где есть люди, свидетели. А дом – это закрытая дверь, никто на помощь не придет. Кризисные центры осуществляют и юридическую помощь в том числе», - отметила она.

По ее словам, теперь на «Госуслугах» появился специальный раздел, куда можно зайти и в случае преследования. Там будут даны рекомендации и адреса центров помощи.

«Также на «Госуслугах» у нас появился отдельный раздел по кризисным ситуациям. Сталкинг тоже сюда относится. Там можно узнать, где ближайший центр, где вы можете спрятаться. Все создано для того, чтобы сначала убежать, а уже потом разбираться – подавать заявление в полицию и так далее. Со сталкерами сложнее, потому что как их поймать потом? Но главное – это безопасность», - добавила депутат.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала НСН, что законопроект о штрафах за преследование нуждается в серьезной доработке.



