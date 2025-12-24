Депутат Буцкая анонсировала стандарты для работы кризисных центров
Сейчас дорабатываются рекомендации и стандарты для открытия и работы кризисных центров в России, заявила НСН Татьяна Буцкая.
В России необходимо стандартизировать работу кризисных центров, чтобы женщины с детьми всегда знали, куда они могут обратиться, какую помощь там получить, заявила НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутаты Госдумы Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят административную ответственность за навязчивое преследование или сталкинг, пишет РБК. Авторы законопроекта предлагают штрафовать за навязчивое преследование другого лица в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. или назначать административный арест сроком до семи суток. Сталкинг ребенка через интернет будет наказываться арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов. Буцкая отметила, что сталкеров не так легко поймать.
«У нас есть проблема, к решению которой мы близки. Есть женщины с детьми, которые находятся в сложной ситуации, для них существуют кризисные центры. Мы сейчас не можем точно сказать, сколько у нас таких центров, частично они государственные, частично нет. Поэтому мы сейчас дорабатываем рекомендации, стандарты для открытия и работы кризисных центров. Женщины всегда должны знать, куда они могут обратиться. Сталкинг – это обычно улица, где есть люди, свидетели. А дом – это закрытая дверь, никто на помощь не придет. Кризисные центры осуществляют и юридическую помощь в том числе», - отметила она.
По ее словам, теперь на «Госуслугах» появился специальный раздел, куда можно зайти и в случае преследования. Там будут даны рекомендации и адреса центров помощи.
«Также на «Госуслугах» у нас появился отдельный раздел по кризисным ситуациям. Сталкинг тоже сюда относится. Там можно узнать, где ближайший центр, где вы можете спрятаться. Все создано для того, чтобы сначала убежать, а уже потом разбираться – подавать заявление в полицию и так далее. Со сталкерами сложнее, потому что как их поймать потом? Но главное – это безопасность», - добавила депутат.
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала НСН, что законопроект о штрафах за преследование нуждается в серьезной доработке.
