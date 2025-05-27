Госдума разрешила врачам назначать пациентам БАДы
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, регулирующий применение биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, документ наделяет врачей правом назначать пациентам БАДы. Перечень добавок, а также список заболеваний, при которых они могут быть назначены, будет определён Минздравом РФ при согласовании с Роспотребнадзором.
Также документом предусмотрено введение механизма досудебной блокировки сайтов, на которых содержится информация о запрещённых к продаже БАДах.
Ранее полиция задержала 14 человек в Москве, которые продавали по телефону БАДы, выдавая их за лекарства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru