Госдума разрешила врачам назначать пациентам БАДы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, регулирующий применение биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«БАДы и антидепрессанты»: Продажа препаратов для борьбы со стрессом выросла на 17%

В частности, документ наделяет врачей правом назначать пациентам БАДы. Перечень добавок, а также список заболеваний, при которых они могут быть назначены, будет определён Минздравом РФ при согласовании с Роспотребнадзором.

Также документом предусмотрено введение механизма досудебной блокировки сайтов, на которых содержится информация о запрещённых к продаже БАДах.

Ранее полиция задержала 14 человек в Москве, которые продавали по телефону БАДы, выдавая их за лекарства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЛечениеЗаконопроектЛекарстваГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры