Госдума разрешила врачам назначать пациентам БАДы

В частности, документ наделяет врачей правом назначать пациентам БАДы. Перечень добавок, а также список заболеваний, при которых они могут быть назначены, будет определён Минздравом РФ при согласовании с Роспотребнадзором.

Также документом предусмотрено введение механизма досудебной блокировки сайтов, на которых содержится информация о запрещённых к продаже БАДах.

Ранее полиция задержала 14 человек в Москве, которые продавали по телефону БАДы, выдавая их за лекарства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

