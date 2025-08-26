В России рассказали об изменениях в продаже БАДов
БАДы перейдут под контроль Минздрава заявил в пресс-центре НСН Алексей Куринный, а Виктория Преснякова добавила, что почти треть всех продуктов на этом рынке находится в серой зоне.
О подробных изменения в обороте биологически активных добавок (БАД) рассказал в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
С 1 сентября в России вступает в силу новый административный регламент, который ужесточает требования к фармацевтам и провизорам. С началом осени врачи смогут прописывать пациентам БАДы, но только те, которые были одобрены Министерством здравоохранения РФ. Куринный объяснил механизм работы новых поправок.
«Минздрав уже сформировал список БАДов, которые могут быть назначены врачами. До этого под этой маркой могли продаваться некачественные лекарственные вещества или вообще опасные продукты. С сентября будет введен запрет на дистанционную реализацию тех препаратов, которые не зарегистрированы в России или не разрешены. Даже реклама будет удаляться в автоматическом режиме. Никаких экзотических добавок, только полезные витамины, которые выделит Минздрав, чтобы их назначал медицинский работник», — отметил депутат.
Директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН добавила, что на рынке БАДов остается весомая серая зона.
«Необходимо навести порядок в этой сфере. У нас минимум 30% рынка БАДов приходится на недобросовестных продавцов из серой зоны, мы должны с этим активно бороться, и поддерживать легальных производителей, поскольку витамины важны для здоровья. Раньше врачам не разрешалось их прописывать, а теперь у них будет одобренный список с сентября», — подчеркнула она.
Ранее Преснякова оценила в пресс-центре НСН уровень лекарственного суверенитета России.
