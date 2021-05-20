Врач призвала россиян регулярно прививаться от коклюша
На фоне новостей о новом штамме коклюша врач-терапевт Ирина Ярцева напомнила об опасности стандартного варианта этой инфекции.
Врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, чем опасен коклюш для населения, которое все больше противится прививкам. Ранее СМИ писали, что в России выявлен новый штамм этой вирусной инфекции.
«Эта инфекция неопасна для здорового взрослого населения, опасна она для детей. Потому что дыхательные пути у деток и так маленькие, а коклюш вызывает именно отек дыхательных путей и у деток развивается очень характерный лающий кашель, потому что воздуху сложно и пройти, и выйти оттуда», - отметила Ярцева.
По ее словам, стойкого иммунитета к коклюшу нет, помогает только вакцинация, которой в последнее время многие пренебрегают.
«Дело в том, что коклюш – это очень распространенная вирусная инфекция и передается нами регулярно друг другу, к ней нет такого супер стойкого иммунитета. Вакцинация помогает добиться иммунитета, маленьких детей вакцинируют часто. Взрослым людям надо вакцинироваться раз в 10 лет минимум, даже раз в 7 лет, чтобы не передать инфекцию детям. Ребенок может подхватить коклюш с легкостью. Для беременных женщин тоже разработана специальная вакцина с целью передать антитела малышу, чтобы на первое время он был защищен от этой инфекции. Сегодня такое количество антипрививочников, что сейчас выросло поколение людей, кто либо не привит вообще, либо повторно не вакцинирован своевременно, поэтому инфекция передается очень легко», - объяснила врач.
Ярцева также призвала граждан прививаться не только от коклюша, но и от полиомиелита, потому что последствия этих двух заболеваний могут быть плачевными.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что вакцинация не может быть личным делом каждого, когда речь идет о заразных болезнях и достижении коллективного имунитета.
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