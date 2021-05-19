Вирусолог призвал не волноваться из-за вспышки птичьего гриппа из Тибета

Владислав Жемчугов отметил, что на территории России подобные заражения среди птиц – не редкость. Обычно при первых признаках инфекции умерщвляют все поголовье, уточнил он.

«Птичий грипп есть везде, это одна из самых распространенных инфекций среди птиц. Если появляется на птицефабрике, то это все. Случаи заражения птичьим гриппом происходят повсеместно. Спросите в любой деревне. Там скажут, что если вирус появляется, то весь курятник прикопают за один день. Это знают все фермеры. Кстати, осенью в Ростовской области Роспотребнадзор выявил первый штамм птичьего гриппа. Он немного отличается от того, который был выявлен в Японии и Китае. Но это все же птичий грипп, и он безопасен для людей, пока нет мутаций», - добавил вирусолог.

Ранее стало известно, что высокопатогенный птичий грипп, вызываемый штаммом H5N8, способен передаваться человеку. В феврале инфекция была выявлена у семи сотрудников одной из птицефабрик на юге России. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла, что новый штамм птичьего гриппа в скором времени может мутировать и передаваться от человека к человеку.

