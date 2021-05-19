Вирусолог призвал не волноваться из-за вспышки птичьего гриппа из Тибета

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что в сегодняшнем виде птичий грипп не передается от человека к человеку и, следовательно, не опасен.

Птичий грипп не опасен для человека, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Ранее стало известно, что китайские ученые зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц в Тибете, где погибло около 300 особей.

«Птичий грипп для людей не опасен, он опасен только для птиц. На людях это может отрицательно отразиться только в случае высокой концентрации вируса. Например, если дикие птицы или голуби занесут грипп на птицефабрику. В зоопарках, к примеру, гибнут красивые лебеди: вспышка - вот это все очень плохо кончается для их обитателей, такие случаи зафиксированы. А от человека к человеку он не передается. Конечно, не исключено, что в результате мутации он может стать похожим на коронавирус и начнет передаваться от человека к человеку. Тогда придется опять стоять на ушах. Но пока такого нет», - рассказал он.
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Владислав Жемчугов отметил, что на территории России подобные заражения среди птиц – не редкость. Обычно при первых признаках инфекции умерщвляют все поголовье, уточнил он.

«Птичий грипп есть везде, это одна из самых распространенных инфекций среди птиц. Если появляется на птицефабрике, то это все. Случаи заражения птичьим гриппом происходят повсеместно. Спросите в любой деревне. Там скажут, что если вирус появляется, то весь курятник прикопают за один день. Это знают все фермеры. Кстати, осенью в Ростовской области Роспотребнадзор выявил первый штамм птичьего гриппа. Он немного отличается от того, который был выявлен в Японии и Китае. Но это все же птичий грипп, и он безопасен для людей, пока нет мутаций», - добавил вирусолог.

Ранее стало известно, что высокопатогенный птичий грипп, вызываемый штаммом H5N8, способен передаваться человеку. В феврале инфекция была выявлена у семи сотрудников одной из птицефабрик на юге России. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла, что новый штамм птичьего гриппа в скором времени может мутировать и передаваться от человека к человеку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВирусПтичий Грипп
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