Овечкин отреагировал на критику за свое участие в ролике ЕР

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал негативную реакцию западных политиков и журналистов на свое участие в предвыборном ролике. Соответствующее заявление хоккеист сделал во время тренировочного лагеря, сообщает РБК со ссылкой на журналиста Роберта Клемко.

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По словам спортсмена, он был удивлен критикой, однако менять что-либо уже поздно. Овечкин подчеркнул, что является русским и планирует после завершения карьеры жить в России вместе с семьей и детьми. Хоккеист также отметил, что поддерживает свою страну, несмотря на статус спортсмена, а не политика.

Помимо Овечкина, в предвыборном видео ЕР приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, главред телеканала RT Маргарита Симоньян и актер Владимир Машков.

Слова Овечкина прозвучали в ответ на вопросы о его политической позиции, на что он заявил, что «не занимается политикой, а является спортсменом».

Накануне Овечкин очень откровенно высказался о ситуации с недопуском российских хоккеистов на международные соревнования, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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