Овечкин отреагировал на критику за свое участие в ролике ЕР
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал негативную реакцию западных политиков и журналистов на свое участие в предвыборном ролике. Соответствующее заявление хоккеист сделал во время тренировочного лагеря, сообщает РБК со ссылкой на журналиста Роберта Клемко.
По словам спортсмена, он был удивлен критикой, однако менять что-либо уже поздно. Овечкин подчеркнул, что является русским и планирует после завершения карьеры жить в России вместе с семьей и детьми. Хоккеист также отметил, что поддерживает свою страну, несмотря на статус спортсмена, а не политика.
Помимо Овечкина, в предвыборном видео ЕР приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, главред телеканала RT Маргарита Симоньян и актер Владимир Машков.
Слова Овечкина прозвучали в ответ на вопросы о его политической позиции, на что он заявил, что «не занимается политикой, а является спортсменом».
Накануне Овечкин очень откровенно высказался о ситуации с недопуском российских хоккеистов на международные соревнования, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин продлил продовольственное эмбарго до 2028 года
- Венгрия назвала высылку дипломатов РФ продуманной стратегией
- «Лемана ПРО» запросила разъяснения из-за указа Путина о смене управления
- Овечкин отреагировал на критику за свое участие в ролике ЕР
- Туск обвинил президента Польши в готовности уступить территории
- Психиатр раскрыл главный секрет похудения при отказе от сигарет
- Премьер Таиланда призвал иностранцев не приезжать в страну умирать
- Эксперт рассказал, какие данные нельзя доверять нейросетям
- РФ и Украина провели акцию по воссоединению разделенных семей
- Темная лошадка: В Германии назвали возможных преемников Мерца