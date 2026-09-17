Овечкин отреагировал на критику за свое участие в ролике ЕР

По словам спортсмена, он был удивлен критикой, однако менять что-либо уже поздно. Овечкин подчеркнул, что является русским и планирует после завершения карьеры жить в России вместе с семьей и детьми. Хоккеист также отметил, что поддерживает свою страну, несмотря на статус спортсмена, а не политика.

Помимо Овечкина, в предвыборном видео ЕР приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, главред телеканала RT Маргарита Симоньян и актер Владимир Машков.

Слова Овечкина прозвучали в ответ на вопросы о его политической позиции, на что он заявил, что «не занимается политикой, а является спортсменом».

Накануне Овечкин очень откровенно высказался о ситуации с недопуском российских хоккеистов на международные соревнования, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

