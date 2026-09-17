Премьер Таиланда призвал иностранцев не приезжать в страну умирать
Премьер-министр и глава МВД Таиланда Анутхин Чанвиракун призвал иностранцев не приезжать в королевство, «чтобы умирать». Политик потребовал от губернаторов провинций строго привлекать к ответственности зарубежных гостей, которые игнорируют местное законодательство и культурные особенности, сообщает ТАСС.
Поводом для эмоционального выступления послужил запрос на строительство частного кладбища для мигрантов. Чанвиракун назвал подобные инициативы переходом всех границ и напомнил, что создание религиозных объектов должно учитывать тайские традиции.
Он также раскритиковал практику маскировки культовых сооружений под обычные рестораны и посоветовал иностранцам быть благодарными за возможность честно зарабатывать.
Премьер подчеркнул, что Таиланд открыт для гостей из Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, однако туристический поток не дает права на ведение незаконной деятельности в любой из сфер жизни королевства.
Между тем власти Таиланда депортировали 70 россиян с начала года, сообщил посол России в этой стране Евгений Томихин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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