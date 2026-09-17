Премьер Таиланда призвал иностранцев не приезжать в страну умирать

Путин: Дефицит бюджета РФ в 2027 году ожидается на уровне 2% ВВП

Лавров заявил, что РФ должна рассчитывать только на себя

Минпросвещения утвердило образовательный стандарт для 10 и 11 классов

Россия впервые с 2022 года выступит на ЧМ и фестивале ФИФА с флагом и гимном

«Союзмультфильм» разрабатывает фильмы по «Вовке в Тридевятом царстве» и «Шайбу! Шайбу!»