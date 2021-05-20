В России впервые выявили новый штамм коклюша
На территории России впервые обнаружили нового возбудителя заболевания, которое похоже на коклюш, сообщили «Известиям» сотрудники Роспотребнадзора.
Новым возбудителем стала бактерия Bordetella holmesii, которая имеет общего предка с причиной коклюша — бактерией Bordetella pertussis. Ученые по всему миру пристально наблюдают за новой формой заболевания около десяти лет. Ранее в России не проводили подобных исследований.
Сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского сделали ПЦР-тест, который может проверить человека на наличие сразу двух этих бактерий. Из 290 россиян, у которых подозревали коклюш, 2,3% болели из-за нового патогена. Еще примерно в половине всех случаев обнаружили старую Bordetella pertussis, а у 0,8% симптоматика была вызвана наличием обеих бактерий.
Иностранные ученые рассказали, что болезнь протекает легче, чем коклюш, и длится около 80 дней. Основным симптомом новой инфекции является кашель.
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