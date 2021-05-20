В России впервые выявили новый штамм коклюша

Сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского сделали ПЦР-тест, который может проверить человека на наличие сразу двух этих бактерий. Из 290 россиян, у которых подозревали коклюш, 2,3% болели из-за нового патогена. Еще примерно в половине всех случаев обнаружили старую Bordetella pertussis, а у 0,8% симптоматика была вызвана наличием обеих бактерий.

Иностранные ученые рассказали, что болезнь протекает легче, чем коклюш, и длится около 80 дней. Основным симптомом новой инфекции является кашель.

