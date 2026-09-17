Туск обвинил президента Польши в готовности уступить территории
Премьер-министр Польши Дональд Туск жестко раскритиковал президента республики Кароля Навроцкого после публикации спорного высказывания о возможных территориальных уступках. Об этом сообщает ТАСС.
Поводом для политического конфликта стала цитата главы государства, которую его канцелярия разместила в социальной сети Х. Выступая перед избирателями во Влодаве, Навроцкий заявил, что поляки теоретически могут уступить земли, но никогда не отдадут свою родину и не потеряют национальную душу.
Туск немедленно отреагировал на эту публикацию и публично предложил президенту удалить пост. Премьер-министр категорически отверг подобные сценарии, подчеркнув, что Варшава не намерена отдавать ни одного клочка своей территории.
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