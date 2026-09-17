Психиатр раскрыл главный секрет похудения при отказе от сигарет

Страх набрать лишний вес мешает многим курильщикам отказаться от сигарет, однако набор массы тела чаще всего связан с изменением поведения, а не с метаболизмом. О том, как избежать полноты при отказе от никотина, «Газете.Ru» рассказал нарколог и психиатр Антон Рудковский.

По словам эксперта, после отказа от курения люди часто не замечают, как начинают есть значительно чаще. Привычные ритуалы никуда не исчезают, и мозг автоматически ищет замену никотину, выбирая для получения быстрого удовольствия сладкую или калорийную пищу. В результате рука тянется не за сигаретой, а за печеньем или шоколадом.

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Рудковский подчеркнул, что главная ошибка заключается в одновременной попытке бросить курить и жестко ограничить питание. Такая колоссальная нагрузка на психику слишком высока и часто приводит к срыву. Врач посоветовал сначала полностью закрепить отказ от никотиновой зависимости, и лишь затем постепенно корректировать ежедневный рацион.

Чтобы обмануть организм, специалист рекомендует заранее проанализировать триггеры и найти здоровую замену старой привычке. Это может быть стакан воды, короткая прогулка, жвачка без сахара или легкая физическая активность.

Ранее детский психолог Елена Бурьева в разговоре с корреспондентом НСН рассказала, как говорить с подростком о курении и не потерять доверие.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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