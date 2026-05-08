Верховный суд подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу РФ
Верховный суд России не будет пересматривать акты нижестоящих арбитражных судов, изъявших в доход государства активы холдинга «Главпродукт» по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о передаче принадлежащих холдингу компаний во временное управление Росимущества. Позднее «Главпродукт» был передан под управление «Россельхозбанка», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отмечается, что судья ВС Елена Борисова изучила кассационные жалобы владевших структурами холдинга американских компаний Universal Beverage Company и Universal Company 2000 бенефициара Леонида Смирнова и не нашла оснований для пересмотра дела. Согласно судебным материалам, ответчики в 2022-2024 годах незаконно, нарушив антисанкционные указы президента РФ, перевели около 1,4 млрд рублей со счетов некоторых юрлиц «Главпродукта» в американский JP Morgan Chase Bank N.A.
