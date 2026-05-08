На юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания БПЛА в центр аэронавигации

Работу ряда аэропортов на юге России временно приостановили после попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Минтранс.

По данным ведомства, дроны атаковали региональный центр, управляющий воздушным движением на юге страны. Его работа была временно скорректирована. Персонал центра в безопасности, проводится анализ работоспособности оборудования, пишет RT.

«В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание», - указали в министерстве.

На фоне ЧП приостановили работу аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Сведения о дальнейшей работе авиагаваней предоставят в 11:00 мск.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону из-за падения фрагментов БПЛА загорелось административное четырехэтажное здание, а также получили повреждения остекление и газовая труба в жилых домах.

