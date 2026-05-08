На юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания БПЛА в центр аэронавигации
Работу ряда аэропортов на юге России временно приостановили после попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Минтранс.
По данным ведомства, дроны атаковали региональный центр, управляющий воздушным движением на юге страны. Его работа была временно скорректирована. Персонал центра в безопасности, проводится анализ работоспособности оборудования, пишет RT.
«В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание», - указали в министерстве.
На фоне ЧП приостановили работу аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Сведения о дальнейшей работе авиагаваней предоставят в 11:00 мск.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону из-за падения фрагментов БПЛА загорелось административное четырехэтажное здание, а также получили повреждения остекление и газовая труба в жилых домах.
Горячие новости
- Нет вакцины, смертность 40%: Чем опасен «разбежавшийся» по миру хантавирус
- Верховный суд подтвердил изъятие холдинга «Главпродукт» в пользу РФ
- Минобороны: В зоне СВО зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня
- На юге России закрыли 13 аэропортов из-за попадания БПЛА в центр аэронавигации
- В Ельце при падении обломков БПЛА пострадал ребенок
- Родительские комитеты предложили детям самим выбирать музыку для выпускного
- Лукашенко приедет на парад Победы в Москве
- Дроны ВСУ вновь атаковали промышленные объекты в Пермском крае
- Эксперт назвал самые бюджетные направления для летнего отдыха в России
- В Ростовской области из-за атаки БПЛА были повреждены дома и обрушился склад