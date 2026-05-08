СМИ: Япония направит в Россию экономическую делегацию
Правительство Японии планирует направить в Россию экономическую делегацию с участием представителей ряда компаний. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источники.
По его данным, поездка состоится 26-27 мая. Участие в ней могут принять представители Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi, пишет RT.
Ранее СМИ сообщали о планах Токио направить в Россию делегацию, к участию приглашались топ-менеджеры крупных компаний. Отправка представителей бизнеса прорабатывалась с учетом того, что японская сторона может возобновить деловую активность в РФ после конфликта на Украине.
Между тем японская компания Taiyo Oil закупила партию нефти с Сахалина в рамках усилий по диверсификации источников поставок из регионов за пределами Ближнего Востока.
