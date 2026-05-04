Хантавирусом можно заразиться от диких грызунов, путем случайного вдыхания пыли, содержащей продукты их жизнедеятельности. Об этом НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Три человека погибли на борту лайнера в Атлантическом океане: выявлена вспышка хантавируса. Симптомы заболевания проявились у 70‑летнего пассажира, который следовал из Ушуайи (Аргентина) в Кабо‑Верде — он скончался прямо на борту. Еще один пассажир – в критическом состоянии, сообщила Agence France Press со ссылкой на ВОЗ. Роспотребнадзор заявил, что держит на контроле сообщения о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере. Викулов раскрыл, что известно об этом вирусе.

«Это давно известная инфекция. Это РНК-содержащий вирус, может вызывать два основных варианта инфекции: легочный синдром, который чаще встречается в американском штате, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Она встречается в Европе, в Азии, в том числе в нашей стране. Хантавирус - это не один возбудитель, там порядка 50 разновидностей. Поэтому есть некоторые регионы, которые являются эндемичными для этого заболевания. В частности, некоторые штаты Бразилии, Чили, Боливии, Аргентины. В Панаме, Парагвае есть конкретное распространение разновидностей хантавируса. Он появляется у диких грызунов - летучих мышей, землероек, диких кротов, амфибий, некоторых рептилий и рыб. Они выделяют его со слюной и с экскрементами. Человек заражается через вдыхание пыли, куда попадают экскременты грызунов. Может быть и лабораторное заражение, но редко», - рассказал он.