Минобороны: В зоне СВО зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня
Российские военные зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
Ранее Россия объявила перемирие в зоне СВО с полуночи 8 мая до 10 мая в честь празднования 81-й годовщины Победы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметили в Минобороны, все группировки войск РФ прекратили боевые действия и оставались на ранее занятых позициях в зоне спецоперации. Несмотря на режим прекращения огня, украинские формирования продолжили наносить удары по позициям Вооруженных сил РФ и гражданским объектам. По данным ведомства, с ночи 8 мая силы ПВО уничтожили 390 беспилотников и 6 ракет большой дальности «Нептун» вне зоны проведения спецоперации, пишет RT.
В этих условиях армия России зеркально реагировала на нарушения перемирия. Отмечается, что ВС РФ наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотников.
