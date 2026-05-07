СМИ: В подразделениях ВСУ распространяется хантавирус

В подразделениях Вооруженных сил Украины распространяется хантавирус, что приводит к росту небоевых потерь, сообщает RT .

По данным украинских медиков, заболевание, передаваемое грызунами, массово фиксируется в Харьковской, Сумской и Львовской областях. В первую очередь инфекция затрагивает военнослужащих, находящихся на передовых позициях, что связывают с условиями несения службы в полевых условиях, пишет РИА Новости.

ВОЗ сравнил хантавирус и COVID-19

Источники добавляют, что командование украинских подразделений в ряде случаев отказывает в оказании медицинской помощи заболевшим солдатам, расценивая их симптомы как попытку уклониться от участия в боевых действиях.

Собеседники отмечают, что ситуация с распространением хантавируса создает дополнительную нагрузку на медицинскую службу ВСУ и усугубляет проблемы с личным составом в приграничных регионах.

Ранее врач рассказала россиянам о путях заражения и симптомах хантавируса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВирусВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры