СМИ: В подразделениях ВСУ распространяется хантавирус
В подразделениях Вооруженных сил Украины распространяется хантавирус, что приводит к росту небоевых потерь, сообщает RT .
По данным украинских медиков, заболевание, передаваемое грызунами, массово фиксируется в Харьковской, Сумской и Львовской областях. В первую очередь инфекция затрагивает военнослужащих, находящихся на передовых позициях, что связывают с условиями несения службы в полевых условиях, пишет РИА Новости.
Источники добавляют, что командование украинских подразделений в ряде случаев отказывает в оказании медицинской помощи заболевшим солдатам, расценивая их симптомы как попытку уклониться от участия в боевых действиях.
Собеседники отмечают, что ситуация с распространением хантавируса создает дополнительную нагрузку на медицинскую службу ВСУ и усугубляет проблемы с личным составом в приграничных регионах.
Ранее врач рассказала россиянам о путях заражения и симптомах хантавируса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
