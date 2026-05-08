В Ельце при падении обломков БПЛА пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ельце Липецкой области. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

Как отметил губернатор, из-за падения обломков получил повреждения частный дом.

«Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику 9 лет», - написал Артамонов на платформе «Макс».

Жизни ребенка ничего не угрожает, пишет RT. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 264 беспилотника ВСУ.

ФОТО: РИА Новости
