В Ельце при падении обломков БПЛА пострадал ребенок
8 мая 202609:21
Юлия Савченко
Ребенок пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ельце Липецкой области. Об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.
Как отметил губернатор, из-за падения обломков получил повреждения частный дом.
«Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранен ребенок. Мальчику 9 лет», - написал Артамонов на платформе «Макс».
Жизни ребенка ничего не угрожает, пишет RT. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.
Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали над территорией России 264 беспилотника ВСУ.
