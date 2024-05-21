«Маску и очки»: Кого не отпустят на «удаленку» из-за аллергии
Врачи, кассиры и учителя не могут работать дистанционно в период аллергии, поэтому им нужны другие меры поддержки, рассказал НСН врач Владимир Болибок.
Законопроекту о праве работников уходить при аллергии на «удаленку» требуется доработка, так как не все профессии можно отправить работать дистанционно, рассказал в беседе с НСН врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
Ранее депутаты ЛДПР направили в Госдуму законопроект о праве работников уходить на удаленную работу в период сезонной аллергии при наличии справки от врача. Помимо этого авторы инициативы предлагают отправлять сотрудников с аллергией в оплачиваемый отпуск в приоритетном порядке.
Врач Болибок выразил мнение, что законопроект имеет существенные недоработки.
«Во-первых, это хорошо, что в Госдуме обратили внимание на проблему пациентов с аллергией. Но с другой стороны, этот законопроект, с моей точки зрения, непроработанный. Как я понял, речь идет о пациентах с сезонной аллергией, но у нас же люди разных профессий. Если какое-то количество может уйти на «удаленку», то достаточно большой процент людей вообще уйти не может. Например, учителя, врачи, кассиры и т.д. Много таких профессий, которые на «удаленку» не отправишь», - отметил медик.
По его словам, гораздо более эффективным было бы помочь страдающим в этот период людям получить индивидуальные средства защиты.
«Суть предложения заключается в том, чтобы попытаться помочь людям с аллергией элиминацией, то есть путем удаления этого аллергена или избегания с ним контактов. Но все это можно сделать гораздо проще. Есть средства индивидуальной защиты (СИЗ), те же маски, очки. Можно ими пользоваться. Можно предложить какой-то закон, по которому работодателем будет выплачиваться компенсация на приобретение этих средств. Человек не уходит на больничный, но он пользуется СИЗ и ему это компенсируется», - предложил Болибок.
Помимо этого, работодателям иногда достаточно просто принять необходимые меры по очистке рабочего помещения для сотрудника.
«Сезонная аллергия – это природное явление, как погода. Есть пыльца – будет аллергия. То же самое касается микроклимата в производственных помещениях. Можно от пыльцы очистить воздух, чтобы человек ей не дышал. Это не так дорого стоит – занавесить окно и поставить очистку воздуха в помещении», - подчеркнул врач.
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