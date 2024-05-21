«Маску и очки»: Кого не отпустят на «удаленку» из-за аллергии

Врач Болибок выразил мнение, что законопроект имеет существенные недоработки.

«Во-первых, это хорошо, что в Госдуме обратили внимание на проблему пациентов с аллергией. Но с другой стороны, этот законопроект, с моей точки зрения, непроработанный. Как я понял, речь идет о пациентах с сезонной аллергией, но у нас же люди разных профессий. Если какое-то количество может уйти на «удаленку», то достаточно большой процент людей вообще уйти не может. Например, учителя, врачи, кассиры и т.д. Много таких профессий, которые на «удаленку» не отправишь», - отметил медик.

По его словам, гораздо более эффективным было бы помочь страдающим в этот период людям получить индивидуальные средства защиты.

«Суть предложения заключается в том, чтобы попытаться помочь людям с аллергией элиминацией, то есть путем удаления этого аллергена или избегания с ним контактов. Но все это можно сделать гораздо проще. Есть средства индивидуальной защиты (СИЗ), те же маски, очки. Можно ими пользоваться. Можно предложить какой-то закон, по которому работодателем будет выплачиваться компенсация на приобретение этих средств. Человек не уходит на больничный, но он пользуется СИЗ и ему это компенсируется», - предложил Болибок.