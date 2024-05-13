В апреле онлайн-продажи средств от аллергии выросли в России в три раза

По данным сервиса доставки, в сравнении с мартом спрос на подобные препараты вырос на 10%. При этом каждый четвертый заказ из аптек в апреле 2024 года содержал препараты от симптомов аллергии.

Также уточняется, что средняя стоимость подобных лекарственных средств составила 235 рублей. Средняя цена аптечки, состоящая из таблеток, капель для глаз и назального спрея, для взрослого человека составила 444 рубля, а для ребенка – 381 рубль.

Наиболее часто антигистаминные препараты приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени и Екатеринбурга.

