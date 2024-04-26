«Пыльца из Европы»: Врач назвал тканевую маску и очки спасением от аллергии

В этом году сезон аллергии начался раньше обычного, пыльца долетела до России из Европы уже в конце марта, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

«В конце марта в этом сезоне были пыльцевые бури, занесло нам пыльцу из Европы. У них цветение той же березы начинается раньше. Были достаточно сильные ветра, которые перенесли эти цветения. Поэтому первые симптомы в этом году появились очень рано, первыми это почувствовали жители Санкт-Петербурга. Там снег еще лежал, а люди уже чихали», - рассказал он.