«Пыльца из Европы»: Врач назвал тканевую маску и очки спасением от аллергии

Владимир Болибок заявил НСН, что в этом году сезон аллергии начался раньше обычного, сохранять бдительность нужно на весь период цветения. 

В этом году сезон аллергии начался раньше обычного, пыльца долетела до России из Европы уже в конце марта, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

«В конце марта в этом сезоне были пыльцевые бури, занесло нам пыльцу из Европы. У них цветение той же березы начинается раньше. Были достаточно сильные ветра, которые перенесли эти цветения. Поэтому первые симптомы в этом году появились очень рано, первыми это почувствовали жители Санкт-Петербурга. Там снег еще лежал, а люди уже чихали», - рассказал он.

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В период активного цветения врач призвал избегать контакта с аллергенами – носить маски, очки, а также «защитить» дом.

«Аллергия – очень простое заболевание. Если есть контакт с аллергеном, будут симптомы. Самый главный совет – избегать такой контакт. Если возможность есть, надо уехать на время цветения в другую местность. Если нет такой возможности, нужно носить любую маску, включая тканевую многоразовую. Абсолютно любая маска будет защищать от пыльцы, потому что это крупные частицы. Просто надо закрыть рот и нос. Аллергики еще страдают из-за попадания пыльцы в глазах. Сегодня масса вариантов очков – велосипедные, спортивные, для роликов, для лыж. Главное, чтобы очки защитили глаза и по бокам. Еще один совет – защитить свое жилище, занавесить окна марлей», - посоветовал собеседник НСН.

Имеющим аллергию на пыльцу людям следует отказаться от употребления ряда продуктов, которые могут усиливать болезненные реакции организма. Об этом ранее рассказала диетолог Елена Соломатина. Она призвала отказаться от меда и прополиса, а также исключить из рациона пасленовые растения: томаты, баклажаны, картофель, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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