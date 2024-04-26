«Полностью отключаются!»: Врач предупредил об опасности водителей-аллергиков
Владимир Болибок заявил НСН, что водители теряют контроль при проявлении симптомов аллергии, а также не могут принимать некоторые лекарства.
Весенняя аллергия особенно опасна для водителей автомобилей, которые при проявлении симптомов теряют контроль над машиной, а также могут по ошибке принимать препараты со снотворным эффектом, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.
«Особо опасна пыльца для водителей автомобилей. Один из симптомов аллергии на пыльцу – это чихание. Если водитель во время движения вдруг начинает чихать, он полностью утрачивает контроль за автомобилем. Он ничего не видит, ничего не может сделать ни руками, ни ногами. То есть в этом случае он полностью отключается. Это очень опасная ситуация», - предупредил он.
Врач посоветовал водителям не только носить маску и очки, но и правильно подбирать препараты. Некоторые лекарственные вещества несовместимы с вождением автомобиля, добавил Болибок.
«Если водитель страдает аллергией, ему нужно обязательно носить маску, обязательно очки, обязательна также консультация врача, какие препараты принимать. Не забываем, что часть противоаллергических препаратов обладает седативным эффектом. Нельзя водить машину, если вы эти препараты используете. Обязательно нужно ухаживать за салоном автомобиля, чтобы туда пыльца не попадала – закрытые окна и хорошие фильтры для воздуха. А еще же есть дальнобойщики, которые везут тонны груза. Это очень опасно», - подытожил собеседник НСН.
В этом году сезон аллергии начался раньше обычного, пыльца долетела до России из Европы уже в конце марта, заявил ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок «Радиоточке НСН».
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