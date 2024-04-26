«Полностью отключаются!»: Врач предупредил об опасности водителей-аллергиков

Весенняя аллергия особенно опасна для водителей автомобилей, которые при проявлении симптомов теряют контроль над машиной, а также могут по ошибке принимать препараты со снотворным эффектом, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

«Особо опасна пыльца для водителей автомобилей. Один из симптомов аллергии на пыльцу – это чихание. Если водитель во время движения вдруг начинает чихать, он полностью утрачивает контроль за автомобилем. Он ничего не видит, ничего не может сделать ни руками, ни ногами. То есть в этом случае он полностью отключается. Это очень опасная ситуация», - предупредил он.