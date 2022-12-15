«Может привести к смерти»: Россию накрыла волна «свиного» гриппа

«В самом деле неделя к неделе – плюс 30–35 процентов. Последняя, предпоследняя неделя – как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных», - сказала Попова.

Вирус гриппа H1N1, а в простонародье его называют «свиным», знаком российским врачам с 2009 года. Тогда он вызвал тяжелую пандемию, потому что не было ни вакцины, ни лекарств, а врачи не имели представления о схеме лечения. Затем этот штамм гриппа нагрянул в конце 2015 года.

«Вновь мы нашли его в октябре (этого года, - прим. НСН). Мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом. То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа», - уточнила Попова.