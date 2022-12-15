«Может привести к смерти»: Россию накрыла волна «свиного» гриппа

Президент Владимир Путин сделал прививку от гриппа, а в регионах возвращают масочный режим. Как власти борются с распространением вируса – в материале НСН. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне доложила президенту Владимиру Путину о ситуации с распространением «свиного» гриппа и ОРВИ. Главный санитарный врач страны охарактеризовала ее как напряженную.

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«В самом деле неделя к неделе – плюс 30–35 процентов. Последняя, предпоследняя неделя – как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных», - сказала Попова.

Вирус гриппа H1N1, а в простонародье его называют «свиным», знаком российским врачам с 2009 года. Тогда он вызвал тяжелую пандемию, потому что не было ни вакцины, ни лекарств, а врачи не имели представления о схеме лечения. Затем этот штамм гриппа нагрянул в конце 2015 года.

«Вновь мы нашли его в октябре (этого года, - прим. НСН). Мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом. То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа», - уточнила Попова.

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Путин не перебивал Попову, а когда она закончила свое выступление заявил, что привился от гриппа.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у Вас: нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: да, надо сделать. Докладываю: вчера сделал», - признался президент.

Российский лидер посоветовал остальным последовать его примеру. Надо отметить, что вакцинация россиян началась в сентябре. За это время привились больше 75 миллионов человек, что чуть больше половины населения России.

В тоже время волна гриппа и ОРВИ с каждым днем все сильнее накрывает страну. В частности, в Ростовской области эпидемиологический порог по заболеваемости превышен на 123 процента.

«В целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 123,8 процента выше эпидемического порога, с темпом прироста в сравнении с 48 неделей 2022 на 38,5 процента», - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

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В Санкт-Петербурге эпидпорог превышен на 80 процентов. Власти уже ввели обязательный масочный режим в социальных учреждениях. Ученики 1–4 классов петербургских школ смогут уйти на зимние каникулы раньше срока. Возможно, что уже 20 декабря.

«Наиболее интенсивно поражаются дети 7–10 лет, это как раз начальная школа», - сказала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Негативно развивается ситуация с гриппом и ОРВИ на Урале. В Свердловской области эпидпорог превышен на 70 процентов. По данным регионального Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря зарегистрировали уже почти 60 тысяч заболевших. В местных школах почти в три раза увеличилось число классов, ушедших на карантин, а также вдвое выросла нагрузка на скорую помощь. Жители Екатеринбурга жалуются, что бригаду врачей ждут по 5-7 часов.

«В течение последних двух недель среднесуточное количество обращений на станцию СМП увеличилось не менее чем на 45 процентов, а количество выполняемых вызовов — на 34 процентов», - объяснили в Минздраве Свердловской области порталу E1.RU.

Фиксируется прирост заболевших в Краснодарском крае, Тюменской, Челябинской областях, Татарстане. Что касается Москвы, то данные по заболеваемости власти не озвучивали. Ограничились заверениями, что готовы оказать помощь всем заболевшим.

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Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что вспышка гриппа и ОРВИ может быть связана с низкой вакцинацией в предыдущие годы, выпавшие на коронавирус.

«В прошлом году из-за пандемии коронавируса значительно — на 20 процентов — сократилась вакцинация от гриппа, и это тоже влияет на общую картину», - сказал Вознесенский «КоммерсантЪ».

Активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2. Такое мнение в беседе с НСН высказал иммунолог Николай Крючков.

«Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года», - считает Крючков.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН говорил, что «свиной» грипп может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти.

«Грипп А H1N1 - один из самых тяжелых штаммов по течению заболевания и по поражению органов. Это могут быть и легкие, и оболочки мозга, сердце, почки. И по последствиям, могут быть осложнения – тяжелый бронхит, пневмония, в том числе и аутоиммунные заболевания могут развиться. Предотвратить тяжелое течение могут две вещи – это вакцинация и ранняя диагностика, нужно сделать тесты в первые часы. Тест-системы сейчас можно купить и в аптеке», - пояснил Жемчугов.

К слову, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже дала указание тестировать на грипп всех, кто обращается за помощью к медикам.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Владимир ПутинРоспотребнадзорВакцинацияОРВИГрипп
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