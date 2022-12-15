«Может привести к смерти»: Россию накрыла волна «свиного» гриппа
Президент Владимир Путин сделал прививку от гриппа, а в регионах возвращают масочный режим. Как власти борются с распространением вируса – в материале НСН.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне доложила президенту Владимиру Путину о ситуации с распространением «свиного» гриппа и ОРВИ. Главный санитарный врач страны охарактеризовала ее как напряженную.
«В самом деле неделя к неделе – плюс 30–35 процентов. Последняя, предпоследняя неделя – как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных», - сказала Попова.
Вирус гриппа H1N1, а в простонародье его называют «свиным», знаком российским врачам с 2009 года. Тогда он вызвал тяжелую пандемию, потому что не было ни вакцины, ни лекарств, а врачи не имели представления о схеме лечения. Затем этот штамм гриппа нагрянул в конце 2015 года.
«Вновь мы нашли его в октябре (этого года, - прим. НСН). Мы увидели, что вирус абсолютно совпадает с вакцинным штаммом. То, что использовалось для приготовления наших четырех российских вакцин, полностью противостоит этому варианту вируса гриппа», - уточнила Попова.
Путин не перебивал Попову, а когда она закончила свое выступление заявил, что привился от гриппа.
«Помните, я несколько дней назад спрашивал у Вас: нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: да, надо сделать. Докладываю: вчера сделал», - признался президент.
Российский лидер посоветовал остальным последовать его примеру. Надо отметить, что вакцинация россиян началась в сентябре. За это время привились больше 75 миллионов человек, что чуть больше половины населения России.
В тоже время волна гриппа и ОРВИ с каждым днем все сильнее накрывает страну. В частности, в Ростовской области эпидемиологический порог по заболеваемости превышен на 123 процента.
«В целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 123,8 процента выше эпидемического порога, с темпом прироста в сравнении с 48 неделей 2022 на 38,5 процента», - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.
В Санкт-Петербурге эпидпорог превышен на 80 процентов. Власти уже ввели обязательный масочный режим в социальных учреждениях. Ученики 1–4 классов петербургских школ смогут уйти на зимние каникулы раньше срока. Возможно, что уже 20 декабря.
«Наиболее интенсивно поражаются дети 7–10 лет, это как раз начальная школа», - сказала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Негативно развивается ситуация с гриппом и ОРВИ на Урале. В Свердловской области эпидпорог превышен на 70 процентов. По данным регионального Роспотребнадзора, с 5 по 11 декабря зарегистрировали уже почти 60 тысяч заболевших. В местных школах почти в три раза увеличилось число классов, ушедших на карантин, а также вдвое выросла нагрузка на скорую помощь. Жители Екатеринбурга жалуются, что бригаду врачей ждут по 5-7 часов.
«В течение последних двух недель среднесуточное количество обращений на станцию СМП увеличилось не менее чем на 45 процентов, а количество выполняемых вызовов — на 34 процентов», - объяснили в Минздраве Свердловской области порталу E1.RU.
Фиксируется прирост заболевших в Краснодарском крае, Тюменской, Челябинской областях, Татарстане. Что касается Москвы, то данные по заболеваемости власти не озвучивали. Ограничились заверениями, что готовы оказать помощь всем заболевшим.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что вспышка гриппа и ОРВИ может быть связана с низкой вакцинацией в предыдущие годы, выпавшие на коронавирус.
«В прошлом году из-за пандемии коронавируса значительно — на 20 процентов — сократилась вакцинация от гриппа, и это тоже влияет на общую картину», - сказал Вознесенский «КоммерсантЪ».
Активно распространяется далеко не только свиной грипп, но и грипп H2N2. Такое мнение в беседе с НСН высказал иммунолог Николай Крючков.
«Думаю, что этот сезон будет высоким, как минимум самым серьезным по ОРВИ и гриппу за последние три года», - считает Крючков.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН говорил, что «свиной» грипп может привести к бронхиту, пневмонии и даже смерти.
«Грипп А H1N1 - один из самых тяжелых штаммов по течению заболевания и по поражению органов. Это могут быть и легкие, и оболочки мозга, сердце, почки. И по последствиям, могут быть осложнения – тяжелый бронхит, пневмония, в том числе и аутоиммунные заболевания могут развиться. Предотвратить тяжелое течение могут две вещи – это вакцинация и ранняя диагностика, нужно сделать тесты в первые часы. Тест-системы сейчас можно купить и в аптеке», - пояснил Жемчугов.
К слову, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже дала указание тестировать на грипп всех, кто обращается за помощью к медикам.
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