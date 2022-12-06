Врачи объяснили, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа

Вакцинацию от гриппа рекомендуется сделать всем, кто контактирует с людьми, это эффективный способ борьбы с болезнью. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с «Вечерней Москвой».

По ее словам, с помощью вакцинации вырабатываются антитела, которые помогают перенести вирус гриппа. Терапевт обратила внимание, что людям с хроническими заболеваниями также следует сделать прививку.

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«Риск заболеть гриппом и получить осложнения, которые приведут к летальному исходу, у таких людей гораздо выше, чем у здоровых», - сказала Ярцева.

Однако специалист подчеркнула, что перед вакцинацией таким людям необходимо учитывать их общее состояние в текущий момент, чтобы избежать побочных эффектов. Ярцева также указала, что повторную прививку от гриппа необходимо делать ежегодно, потому что организм человека неустойчив к этому типу вируса.

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что противопоказания для вакцинации очень индивидуальны и их должен установить врач. По ее словам, как правило, прививку не рекомендовано делать всем, у кого есть непереносимость какого-то из компонентов вакцины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПрививкаГрипп
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