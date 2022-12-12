СМИ: более 600 классов и одна школа ушли на карантин из-за ОРВИ в Воронеже
Более 600 классов в 96 школах Воронежа ушли на карантин из-за ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
Собеседник агентства отметил, что одна школа ушла на карантин полностью.
«По состоянию на 12 декабря, приостановлен учебно-воспитательный процесс по ОРВИ в 613 классах 96 школ, в одной школе полностью», - уточнил он, добавив, что всего в Воронеже 120 школ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гриппом болеют много людей, в том числе и в Кремле, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru