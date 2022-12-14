Вирусолог объяснил необходимость масочного режима в МФЦ и магазинах

Власти Санкт-Петербурга ввели с 14 декабря масочный режим в учреждениях соцобслуживания. Об этом сообщило издание РБК. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что заболеваемость гриппом в России растет на 30-35% еженедельно. На этом фоне Аграновский положительно оценил введение масочного режима в Петербурге.

«Если маски будут носить все, то они дадут положительный эффект. Во многих странах в случае начала сезонной эпидемии гриппа население носит маски, никто не называет их намордниками и не возмущается. В России эта привычка не прижилась — видимо, у нас иные общественные нравы. Не берусь советовать начальству, что делать, но это не бесполезная мера. Даже если не удастся избежать заражения, то заболевший получит меньшую дозу. А если у человека уже проявились первые симптомы заболевания и ему необходимо куда-то выйти, то он будет меньше заражать окружающих», — сказал Аграновский.

Собеседник НСН отметил, что маски обязательны для тех, кто по долгу службы сталкивается с большим количеством людей.

«Например, кассиру или сотруднику МФЦ было бы неплохо работать в маске. Понимаю, что это неудобно, не видно косметику, вообще масса минусов, но в некоторых обстоятельствах приходится чем-то поступиться. Хотя заставить всех, конечно, нельзя, это должно идти от внутренних убеждений. Нам не удалось принудить всех носить маски даже во время пика пандемии COVID-19, новой инфекции с новыми страхами, новым состоянием тревожности и непонятными ожиданиями. В случае с эпидемией гриппа это невозможно и подавно. Люди как рассуждают: наши деды болели — и ничего, плохо жили, нечего и привыкать к хорошему», — посетовал вирусолог.

В свою очередь, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что трагедию из-за масочного режима делать не стоит.

«Он вводится в случае необходимости. Если завтра заболеваемость спадет, его снимут и введут, например, в Якутии. Не стоит переживать из-за этого», — подчеркнул он.

Ранее обязательный масочный режим ввели в Благовещенске Амурской области для сотрудников организаций с массовым пребыванием людей.

