Роспотребнадзор: Свиной грипп выявили в 82 регионах России

«Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время - 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пик заболеваемости гриппом в России придется на Новый год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

