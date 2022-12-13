Роспотребнадзор: Свиной грипп выявили в 82 регионах России

Свиной грипп выявлен в 82 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с неделей ранее. Отмечается, что в 37 субъектах РФ заболеваемость превысила среднероссийский уровень.

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«Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время - 52,5%. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской области, Ямало-Ненецком АО, Якутии, Астраханской области, Чукотском АО, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Бурятии, Костромской и Вологодской областях.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пик заболеваемости гриппом в России придется на Новый год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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