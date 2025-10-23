Сложно определить, когда начнется эпидемия гриппа в России, но защитить себя еще не поздно, рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.



Начало эпидемии гриппа ожидается в России в конце ноября-начале декабря, сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Даниленко на брифинге перед журналистами. Она указала, что ее пик придется на новогодние праздники. Альтштейн отметил, что все может быть иначе, но лучше защититься.