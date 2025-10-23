«Действительно, кисломолочные продукты, которые богаты молочнокислыми бактериями, способствуют нормализации микрофлоры кишечника, которая отвечает и за иммунную систему тоже. Поэтому в качестве профилактических мер мы рекомендуем включать в рацион такие продукты людям, у которых нет пищевой непереносимости к молочным продуктам. Всем следует придерживаться правильного образа жизни, правильного питания, сбалансированного и максимально разнообразного рациона, а также ограничивать употребление сладких продуктов, которые способствуют росту неблагоприятных бактерий. Сладости любят не только люди, но и болезнетворные бактерии. В сладкой среде они развиваются лучше. Каждому необходимо следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество белка. Если рацион богат углеводными и сахарами, то для иммунной системы это плохо», - рассказала специалист.

Она рекомендовала выпивать один-два стакана кефира за час до сна.