«Стакан кефира на ужин»: Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ
Лучше всего кефир употреблять за час перед сном так, как он также способствует и нормализации сна, заявила в беседе с НСН диетолог Дарья Русакова.
Употребление кефира или несладкого йогурта каждый день укрепит иммунитет в сезон ОРВИ, рассказал Агентству «Москва» главный врач городской поликлиники №220 Андрей Тяжельников. По его словам, регулярное употребление таких продуктов на протяжении нескольких недель помогают укреплять защитные силы организма. Русакова отметила, что кисломолочные продукты способствуют нормализации микрофлоры кишечника, которая отвечает за иммунную систему.
«Действительно, кисломолочные продукты, которые богаты молочнокислыми бактериями, способствуют нормализации микрофлоры кишечника, которая отвечает и за иммунную систему тоже. Поэтому в качестве профилактических мер мы рекомендуем включать в рацион такие продукты людям, у которых нет пищевой непереносимости к молочным продуктам. Всем следует придерживаться правильного образа жизни, правильного питания, сбалансированного и максимально разнообразного рациона, а также ограничивать употребление сладких продуктов, которые способствуют росту неблагоприятных бактерий. Сладости любят не только люди, но и болезнетворные бактерии. В сладкой среде они развиваются лучше. Каждому необходимо следить за тем, чтобы в рационе было достаточное количество белка. Если рацион богат углеводными и сахарами, то для иммунной системы это плохо», - рассказала специалист.
Она рекомендовала выпивать один-два стакана кефира за час до сна.
«Один-два стакана кефира или несладкого йогурта без добавления сахара и других наполнителей стоит включать в свой рацион в профилактических целях. Естественно, мы не рекомендуем употреблять их литрами, в частности, кефир. В его составе содержится спирт, поэтому этот напиток не рекомендуется детям. Лучше всего его употреблять за час перед сном. Кефир также способствует и нормализации сна. Кроме того, замечено, что кальций из кисломолочных продуктов лучше усваивается во второй половине дня. В таких продуктах, как правило, молочного сахара меньше, чем в молоке. Это связано с деятельностью молочнокислых бактерий. Они утилизируют молочный сахар в процессе изготовления продукта, поэтому кисломолочные продукты полезнее, чем цельное молоко», - подчеркнула Русакова.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл секреты укрепления иммунитета в сезон ОРВИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
