«Мутация в 90% случаев»: Офтальмолог рассказала о пандемии близорукости в РФ

«Действительно, мы на сегодняшний день говорим о некой пандемии близорукости среди детей в раннем школьном возрасте. К окончанию школы практически половина людей взрослого возраста выходят в жизнь с близорукостью. Влияющие факторы – это длительная работа на близком расстоянии, высокоуглеводная диета, низкая двигательная активность. Однако последние совместные научные публикации с российскими учеными говорят о том, что у близоруких детей обнаружены мутации в экзоме. Речь идет о 80-90% таких случаев. То есть наши генные кодировки претерпевают изменения. У нас сейчас меньше потребности видеть объекты вдали, природа специально мутирует человека таким образом, чтобы ему было комфортнее жить. Мутации могут случаться и в течение жизни одного индивидуума. Сейчас, создавая банки этой информации, мы можем со временем научиться контролировать близорукость на генотерапевтическом уровне, исправляя или тормозя ее развитие, а в отдельных случаях и предотвращая. Поэтому здесь генная терапия будет определяющей в лечение близорукости», - отметила она.

По ее словам, сейчас лечение и диагностика близорукости среди детей в России выросла, отсюда и высокие статические данные об этом заболевании.

«В России отношение к контролю близорукости основательное. Поэтому, возможно, количество близорукостей увеличивается, потому что появляется большее количество диагностированных детей с этой проблемой. Сейчас стандарты коррекции все в корне изменились, и мы наоборот говорим, что даже при малых степенях близорукости нужно ее полностью корректировать. Также есть профилактические меры, они направлены на ограничение времени за работой с электронными носителями, на сокращение продолжительности уроков в школе в более младших классах, а также на стандартизацию печатной продукции учебников для детей. Это особенно важно для ребенка, потому что дает дополнительную нагрузку на глаз в возрасте становления глаза. Взрослый человек может сидеть за компьютером и восемь часов, потому что глаз уже сформирован», - уточнила она.