Первая ракетка мира Синнер снялся с финала турнира ATP в Цинциннати
Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер снялся с финального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
В решающем матче спортсмен встретился с испанцем Карлосом Алькарасом. Синнеру пришлось досрочно завершить борьбу из-за болезни, итальянец отказался играть при счете 5:0 в первом сете в пользу соперника. Алькарас стал победителем турнира, он выиграл свой 22-й титул ATP.
Яннику Синнеру 24 года, теннисист занимает первое место в рейтинге ATP. Всего итальянец выиграл 20 турниров ассоциации.
Между тем россиянка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее, пишет RT.
