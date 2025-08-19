«Почту России» оштрафовали на 230,6 млн рублей за ненадлежащую модернизацию
Мировой судья Москвы на основании возбужденного Счетной палатой административного дела оштрафовал АО «Почта России» на 230,6 млн рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений. Об этом сообщила пресс-служба СП.
Организацию признали виновной в нарушении условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных на приведение в нормативное состояние и модернизацию отделений почтовой связи в сельской местности и на труднодоступных территориях. Отмечается, что до 31 декабря 2023-го и 31 декабря 2024 года «Почте России» следовало модернизировать как минимум 1282 и 773 отделений соответственно.
«Фактически на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений почтовой связи, а на 1 января 2025 года – 664 отделения. При этом отчеты... направленные обществом в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов», - указали в Счетной палате.
Инспекторы ведомства возбудили дело об административном правонарушении, по итогам его рассмотрения «Почта России» получила наказание в виде штрафа.
Ранее стало известно, что организация использовала средства, предназначенные для пенсионных и социальных выплат, для размещения на банковских счетах для получения дохода, пишет Ura.ru.
