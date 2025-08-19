В ЛНР из-за природного пожара пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали при лесном пожаре в Станично-Луганском округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в МЧС.
Ранее на этой территории разгорелся природный пожар, огонь перекинулся на дачный массив. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации, пишет Ura.ru.
«Огнем повреждены порядка 100 строений. Эвакуировано 60 человек... пострадали 11 человек», - отметили в МЧС.
Площадь пожара достигла 130 гектаров. На фоне сильных порывов ветра сохраняется угроза распространения огня. Для защиты соседних СНТ специалисты рассредоточились на самых сложных участках. В свою очередь, коммунальные службы обеспечивают подвоз воды.
