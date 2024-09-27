Врач рассказала, что сниффинг может вызвать отек мозга и удушье
Новый вид токсикомании сниффинг, когда в основном подростки употребляют бытовой газ ради «расслабления», может привести к гипоксии головного мозга, рассказал главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он уточнил, что это «развлечение» чаще всего распространено среди школьников в возрасте 10-15 лет. На фоне гипоксии подростки испытывают чувство «эйфории» и галлюцинации.
Однако из-за нехватки кислорода нарушается работа мозга и когнитивные функции. Возникает высокий риск удушья, отека мозга и легких.
Ранее ученые из Католического университета Сантьяго-де-Гуаякиль выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем курение обычных сигарет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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