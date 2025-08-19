Также в ходе брифинга по итогам переговоров Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней. В их проработке поучаствуют порядка 30 стран, включая европейских союзников Киева.

Не мало внимания в ходе встречи Трампа и Зеленского привлекла огромная карта с территорией Украины, которая, судя по фотографии, опубликованной Белым домом, активно использовалась в обсуждении.

На карте была закрашена восточная часть территорий, которые вошли в состав России по результатам референдумов. Сам Зеленский во время открытой части переговоров с главами ЕС поблагодарил за нее Трампа и даже пошутил, что хотел бы забрать ее с собой. При этом по данным британских СМИ, карту в Овальный кабинет принесла ранее делегация Украины.

РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ

Прямо во время переговоров с европейскими союзниками в Белом доме Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и общался с ним 40 минут.

Как заявил позже Зеленский, Россия запросила сначала встречу лидеров РФ и Украины, а потом уже саммит с участием Трампа.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил двухминутным комментарием, из которого следует, что Москва не подтверждала встречу Путина с Зеленским: «Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон». То есть, по версии Москвы, речь идет о встрече делегаций. Это в логике предыдущих заявлений Путина, который готов встретиться с Зеленским, но настаивает, что до этого должны быть решены все вопросы.

Кремль оценил разговор с Трампом как откровенный и конструктивный. Путин поблагодарил Трампа за достигнутый в ходе саммита на Аляске прогресс в направлении мирного урегулирования на Украине, сообщил Ушаков.

НУЖНЫ КОМПРОМИССЫ

Ни Россия, ни Украина не получат 100% желаемого: обеим сторонам придется идти на уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он присутствовал на встрече Трампа с Зеленским, на встрече с европейскими союзниками Украины и при звонке Трампа Путину.

По словам Рубио, Вашингтон работает над организацией встречи президентов РФ и Украины, понимая, что такая встреча не гарантирует достижения мирного соглашения.

Сторонам придется обсуждать территориальные вопросы, «безоговорочной капитуляции» какой-либо из сторон не будет, подчеркнул госсекретарь. Решение по линиям разграничения должны принять российская и украинская стороны, США не будут настаивать на каком-либо из вариантов.

