Гарантии, обмен и встреча с Путиным: О чем договорился Зеленский в Белом доме
Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и главами ЕС смог убедить Зеленского подступить к переговорам с РФ "без предварительных условий", а также договорился о некоторых весомых гарантиях безопасности.
Накануне, 18 августа, президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также с европейскими лидерами. Она началась около 20:20 мск и суммарно продолжалась около трех часов. Как пишут РИА Новости, публичное общение двух лидеров длилось около 25 минут, а затем они полчаса беседовали за закрытыми дверьми, после чего состоялось заседание с главами европейских государств.
Как пишет Politico, Трамп во время переговоров занял точку зрения России и настаивал на завершении военных действий без предварительного прекращения огня. В результате Зеленский заявил, что Киев не будет настаивать на перемирии в качестве условия для проведения дальнейших переговоров по урегулированию конфликта.
УЧАСТНИКИ ВСТРЕЧИ И ТОН
Во встрече с Трампом и Зеленским приняли участие генсекретарь НАТО Марк Рютте, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц. Также присутствовали премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Финляндии Александр Стубб.
По итогам переговоров Трамп заявил, что встреча прошла «хорошо», и назвал ее «хорошим шагом к завершению войны». В процессе он даже прерывал совещание с главами ЕС и Зеленским, чтобы позвонить российскому президенту Владимиру Путину для обсуждения организации прямой встречи. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что после рассчитывает организовать встречу между Путиным и Зеленским, а затем – трехстороннюю встречу с его участием.
Сам Зеленский прошедшую встречу с Трампом назвал «одной из лучших с ним». При этом СМИ отмечают, что украинский лидер сделал выводы после прошлой встречи с главой США в Белом доме в феврале, которая закончилась скандалом. Так, как пишет The Washington Post, в этот раз Зеленский сменил тон, был более вежлив, и, в частности, поблагодарил Трампа около 11 раз всего за 4,5 минуты. Помимо прочего в этот раз украинский лидер выглядел более презентабельно и был одет более формально, чем в прошлый раз, однако по-прежнему не носил галстук.
Что касается территориального вопроса, то Зеленский заявил, что будет обсуждать его только с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на брифинге по итогам встречи в Белом доме, который транслировал YouTube-канал его офиса. При этом он добавил, что пока точной даты его двусторонней встречи с президентом РФ нет.
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Как пишет Wall Street Journal, Зеленский в разговоре с Трампом не отказался от «обмена территориями», но уточнил, что будет это сложно с точки зрения конституции Украины. Зеленский готов обсуждать «пропорциональные обмены». Вчера перед встречей Зеленского и Трампа издание The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, близкого к главе Украины, писало, что Зеленский может пойти на компромисс по текущей линии фронта, если ему предоставят надежные гарантии безопасности.
Также основным вопросом обсуждения стали гарантии безопасности для Украины. Как следует из трансляции Associated Press, говоря о гарантиях безопасности со стороны США в ходе встречи с Трампом Зеленский потребовал «все» и добавил, что безопасность Украины должна состоять из сильной украинской армии и гарантий «со стороны больших стран», в том числе и Штатов.
Также он назвал поставки оружия одним из факторов обеспечения высокого уровня безопасности. Как уточняет Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы со встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров, Зеленский предложил президенту США приобрести у них вооружения на $100 млрд, финансируемое Европой, в том числе самолеты и системы ПВО. Помимо прочего, FT уточняет, что Киев и Вашингтон также заключат сделку на $50 млрд по производству украинских БПЛА.
Также в ходе брифинга по итогам переговоров Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины могут быть отображены на бумаге в ближайшие 7-10 дней. В их проработке поучаствуют порядка 30 стран, включая европейских союзников Киева.
Не мало внимания в ходе встречи Трампа и Зеленского привлекла огромная карта с территорией Украины, которая, судя по фотографии, опубликованной Белым домом, активно использовалась в обсуждении.
На карте была закрашена восточная часть территорий, которые вошли в состав России по результатам референдумов. Сам Зеленский во время открытой части переговоров с главами ЕС поблагодарил за нее Трампа и даже пошутил, что хотел бы забрать ее с собой. При этом по данным британских СМИ, карту в Овальный кабинет принесла ранее делегация Украины.
РАЗГОВОР С ПУТИНЫМ
Прямо во время переговоров с европейскими союзниками в Белом доме Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и общался с ним 40 минут.
Как заявил позже Зеленский, Россия запросила сначала встречу лидеров РФ и Украины, а потом уже саммит с участием Трампа.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил двухминутным комментарием, из которого следует, что Москва не подтверждала встречу Путина с Зеленским: «Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон». То есть, по версии Москвы, речь идет о встрече делегаций. Это в логике предыдущих заявлений Путина, который готов встретиться с Зеленским, но настаивает, что до этого должны быть решены все вопросы.
Кремль оценил разговор с Трампом как откровенный и конструктивный. Путин поблагодарил Трампа за достигнутый в ходе саммита на Аляске прогресс в направлении мирного урегулирования на Украине, сообщил Ушаков.
НУЖНЫ КОМПРОМИССЫ
Ни Россия, ни Украина не получат 100% желаемого: обеим сторонам придется идти на уступки, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он присутствовал на встрече Трампа с Зеленским, на встрече с европейскими союзниками Украины и при звонке Трампа Путину.
По словам Рубио, Вашингтон работает над организацией встречи президентов РФ и Украины, понимая, что такая встреча не гарантирует достижения мирного соглашения.
Сторонам придется обсуждать территориальные вопросы, «безоговорочной капитуляции» какой-либо из сторон не будет, подчеркнул госсекретарь. Решение по линиям разграничения должны принять российская и украинская стороны, США не будут настаивать на каком-либо из вариантов.
