«Эту инициативу надо внедрять, когда темпы инфляции станут опережать темпы роста зарплаты строителей. Сегодня рост зарплат вдвое опережает темпы инфляции, наблюдается очень острый дефицит кадров. Это приводит к росту себестоимости любого строительства и к последующему кризису. Внедрять такую инициативу сейчас ни в коем случае нельзя», — сказал Холопик.

Собеседник НСН добавил, что сейчас темпы строительства жилья уменьшились на 30%.

«Темпы строительства являются абсолютно вторичными от темпов финансирования, они приводятся в соответствие друг с другом. Жилищное строительство зависит от платежеспособности населения и от доступности ипотеки — в связи со снижением доступности ипотеки темпы строительства сократились на 30%», — подытожил он.

Ранее Холопик заявил, что обычно цены на жилье падают в течение полугода, а потом медленно растут, сейчас спрос на жилые дома рухнул на 60%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

