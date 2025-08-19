Сокращение доли мигрантов в строительстве назвали несвоевременным
Сегодня темпы строительства жилья обрушились на 30%, это связано со снижением доступности ипотеки, сказал НСН Кирилл Холопик.
Снижение доли мигрантов в строительной отрасли допустимо, когда темпы инфляции станут опережать темпы роста зарплат строительства, сейчас на фоне острого дефицита кадров эта мера несвоевременна. Об этом НСН заявил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Министерство труда планирует в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности. В некоторых отраслях она может быть сведена до нуля. В частности, как сообщила пресс-служба ведомства, в сфере строительства доля иностранных работников может быть сокращена с 80% до 50%. Холопик выступил против инициативы министерства.
«Эту инициативу надо внедрять, когда темпы инфляции станут опережать темпы роста зарплаты строителей. Сегодня рост зарплат вдвое опережает темпы инфляции, наблюдается очень острый дефицит кадров. Это приводит к росту себестоимости любого строительства и к последующему кризису. Внедрять такую инициативу сейчас ни в коем случае нельзя», — сказал Холопик.
Собеседник НСН добавил, что сейчас темпы строительства жилья уменьшились на 30%.
«Темпы строительства являются абсолютно вторичными от темпов финансирования, они приводятся в соответствие друг с другом. Жилищное строительство зависит от платежеспособности населения и от доступности ипотеки — в связи со снижением доступности ипотеки темпы строительства сократились на 30%», — подытожил он.
Ранее Холопик заявил, что обычно цены на жилье падают в течение полугода, а потом медленно растут, сейчас спрос на жилые дома рухнул на 60%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
