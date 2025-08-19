В Удмуртии предотвратили поджог железнодорожного состава

Выходец из одной из стран Центральной Азии, планировавший поджечь железнодорожный состав, задержан в Глазове в Удмуртии. Об этом сообщает ФСБ.

Как отметили в спецслужбе, фигурант - сторонник запрещенной в РФ террористической организации. Он также оправдывал в соцсетях теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

У злоумышленника изъяли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон со схемой расположения объектов в районе теракта и перепиской с членами международных террористических организаций.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма либо пропаганде терроризма в интернете. Задержанного заключили под стражу.

Ранее ФСБ пресекла попытку теракта на Крымском мосту, силовики выявили заминированный автомобиль, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ТерактФСБУдмуртия

