«Импланты под миллион»: Увеличение груди в России подорожает на 20%
Удорожание логистики приведет к росту стоимости операций по увеличению груди до 20% и приблизится к 10-12 тысячам долларов, рассказал НСН Сергей Блохин.
Стоимость операций по увеличению груди в России повысится на 20%, поскольку российские хирурги работают исключительно с импортными имплантами, сообщил в беседе с НСН доктор наук, профессор, руководитель сети клиник «Фрауклиник» Сергей Блохин.
Крупные хирургические клиники России предупредили об увеличении цен на грудные импланты на 10-17% из-за изменения курса валют, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что большая часть иплантов приобретается российскими медучреждениями в Европе, США и Бразилии. По словам Блохина, существеннее всего на росте их стоимости сказалось подорожание логистики.
«В России никаких отечественных имплантов не появилось, не знаю, есть ли подобные разработки в планах нашей промышленности. Ясное дело, что логистика дорожает и цены на импланты увеличиваются. Только из-за расходных материалов стоимость повысится приблизительно на 20%. Ключей от груди мы не имеем. Поскольку операции выполняют разные хирурги и сама цена имплантов различается, в разных клиниках стоимость операции может отличаться. Нормальная цена - 10-12 тысяч долларов. В основном операцию делают сегодня молодые девушки до 40 лет. Хотя иногда делают и после 40», - заявил он.
Ранее пластический хирург Виктория Блинова рассказала, что самыми популярными пластическими операций среди женщин в России являются ринопластика и подтяжка лица, напоминает «Радиоточка НСН».
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