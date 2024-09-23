«Импланты под миллион»: Увеличение груди в России подорожает на 20%

Крупные хирургические клиники России предупредили об увеличении цен на грудные импланты на 10-17% из-за изменения курса валют, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что большая часть иплантов приобретается российскими медучреждениями в Европе, США и Бразилии. По словам Блохина, существеннее всего на росте их стоимости сказалось подорожание логистики.

«В России никаких отечественных имплантов не появилось, не знаю, есть ли подобные разработки в планах нашей промышленности. Ясное дело, что логистика дорожает и цены на импланты увеличиваются. Только из-за расходных материалов стоимость повысится приблизительно на 20%. Ключей от груди мы не имеем. Поскольку операции выполняют разные хирурги и сама цена имплантов различается, в разных клиниках стоимость операции может отличаться. Нормальная цена - 10-12 тысяч долларов. В основном операцию делают сегодня молодые девушки до 40 лет. Хотя иногда делают и после 40», - заявил он.

Ранее пластический хирург Виктория Блинова рассказала, что самыми популярными пластическими операций среди женщин в России являются ринопластика и подтяжка лица, напоминает «Радиоточка НСН».

