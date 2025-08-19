Свентек стала победительницей турнира WTA в Цинциннати

Польская теннисистка Ига Свентек выиграла турнир Женской теннисной организации (WTA) в Цинциннати в США.

В финале спортсменка встретилась с итальянкой Жасмин Паолини. Свентек обыграла соперницу со счетом 7:5, 6:4.

По итогам соревнований представительница Польши поднялась на второе место рейтинга WTA. При этом Паолини заняла восьмую строчку в списке.

Между тем испанец Карлос Алькарас выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / EPA
ТЕГИ:СШАТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры