Свентек стала победительницей турнира WTA в Цинциннати
19 августа 202510:12
Польская теннисистка Ига Свентек выиграла турнир Женской теннисной организации (WTA) в Цинциннати в США.
В финале спортсменка встретилась с итальянкой Жасмин Паолини. Свентек обыграла соперницу со счетом 7:5, 6:4.
По итогам соревнований представительница Польши поднялась на второе место рейтинга WTA. При этом Паолини заняла восьмую строчку в списке.
Между тем испанец Карлос Алькарас выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Свентек стала победительницей турнира WTA в Цинциннати
- «Джобс» и джаз: Розовский рассказал о новом спектакле
- В Удмуртии предотвратили поджог железнодорожного состава
- «Почту России» оштрафовали на 230,6 млн рублей за ненадлежащую модернизацию
- В Москве состоится международный фестиваль короткометражного кино
- Сокращение доли мигрантов в строительстве назвали несвоевременным
- В ЛНР из-за природного пожара пострадали 11 человек
- Первая ракетка мира Синнер снялся с финала турнира ATP в Цинциннати
- СМИ: На грузовом судне в США прогремел взрыв
- Гарантии, обмен и встреча с Путиным: О чем договорился Зеленский в Белом доме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru