«Мозг не помнит»: Зрительный имплант Маска не «подарит» зрение незрячим с рождения

Инновационный имплант Илона Маска не поможет незрячим с рождения видеть в традиционном понимании, так как их мозг не сможет распознать и проанализировать незнакомые ранее образы. Об этом в беседе с НСН рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Компания предпринимателя и главы SpaceX и Tesla Илона Маска Neuralink разработала новый имплант Blindsight, который позволит обрести зрение слепым от рождения. Новое устройство позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. Однако главное условие – чтобы кора головного мозга не была повреждена, уточнил Маск. В Neuralink также сообщили, что имплант уже одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Шилова пояснила, что информация в СМИ искажена, так как в первоисточнике Маск не утверждает, что может «подарить» зрение незрячим с рождения.

«Нейрочип раньше называли бионическим глазом. До недавнего времени эти системы состояли из двух частей. Первая часть имплантировалась внутрь глаза, а вторая имплантировалась в кору головного мозга. Затем по Bluetooth шла передача информации. И когда мы говорим о возможности полностью восстановить зрение даже у тех людей, кто его утратил, то это возможно, потому что человек знает, как видеть, и кора головного мозга способна воспринимать зрительные образы. Но восстановить зрение в нашем понимании у тех людей, кто никогда не видел - невозможно. На самом деле, в первоисточнике Маск не утверждает, что слепые от рождения могут получить зрение. А вот у тех, кто утратил зрение даже в детстве, это возможно сделать, потому что есть некий внешний носитель, который считывает информацию в нашем глазу за счет фотохимической реакции. В глазу находятся специальные светочувствительные клетки, фотохимическая реакция трансформируется в электрический сигнал, и этот сигнал поступает в кору головного мозга, затем в этом чипе происходит формирование зрительных образов. Этот чип Маска очень точный, он дает возможность создать эти образы более похожими на зрение в традиционном понимании. Вот таких бионических моделей имплантов довольно много, но там высокое качество зрения получить невозможно. Мы можем восстановить зрение у того человека, который его утратил, но кора головного мозга должна помнить, как выглядят эти образы. Помимо этого, у человека должна быть развита аналитическая кора головного мозга, чтобы он смог распознать видимый им образ и воспринять этот образ как узнаваемый. Например, если человек никогда в жизни не видел банан, то он его не распознает», - пояснила она.

По ее словам, устройство Маска - действительно огромный прорыв, так как ему удалось решить проблемы нагревания, окисления и отторжения организмом.

«Как заявляет Маск в первоисточнике, ему удалось решить еще несколько проблем, которые возникают при работе с этими чипами. Они должны не подвергаться окислению, они не должны нагреваться, и вопрос подзарядки тоже очень важен. Поэтому здесь, как заявляет автор, вот эти проблемы решены. В этом тоже большой прорыв. И, конечно, потенциал таких устройств огромен. Даже если это не врожденно слепые, а те, кто слепы в течение жизни, то потребности очень большие, рынок огромен. Поэтому, конечно, это нужная вещь, которую мы ожидаем», - поделилась она.

Ранее Маск заявил, что в будущем практически у каждого человека будет личный робот, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

