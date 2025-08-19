В Москве состоится международный фестиваль короткометражного кино

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit worldwide shortsfestival пройдет на пяти площадках в Москве 24-31 августа. Об этом рассказали в пресс-службе смотра.

«Программа этого года включает национальный и международный конкурсы, а также внеконкурсные подборки», - говорится в сообщении.

Так, в национальном конкурсе Made in Russia представят 23 фильма. Премьерные показы пройдут в музее «Гараж» и «Зотов. Кино». В международную программу войдут ленты режиссеров из Германии, Ливана, Франции и других стран, показанные ранее на крупнейших мировых фестивалях, в том числе в Каннах.

Жюри национального смотра возглавит лауреат Каннского фестиваля Игорь Поплаухин. Победители фестиваля получат денежные призы от мероприятия и партнеров. Кроме того, будет вручена награда зрительских симпатий, ее обладатель определится голосованием публики.

Ранее в Казани прошел международный кинофестиваль «Крылатый барс», лучшим документальным фильмом стала лента о пермском ученом Георгии Чагине «Хранитель времени. Чагин», пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
