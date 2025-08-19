СМИ: На грузовом судне в США прогремел взрыв
Взрыв прогремел на перевозящем уголь грузовом судне неподалеку от порта Балтимора в США. Об этом сообщил телеканал NBC.
Власти сообщили о ЧП вечером в понедельник.
«В результате... начался пожар и в небо поднялся столб дыма. Никто не пострадал», - отмечает СМИ.
Возгорание вскоре потушили.
Известно, что во время ЧП корабль проходил недалеко от места обрушения автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, в который весной 2024 года врезалось грузовое судно Dali. Тогда погибли шесть человек, один пострадал.
Ранее в море на побережье Одесской области произошло два взрыва мин, погибли три человека, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первая ракетка мира Синнер снялся с финала турнира ATP в Цинциннати
- СМИ: На грузовом судне в США прогремел взрыв
- Гарантии, обмен и встреча с Путиным: О чем договорился Зеленский в Белом доме
- В Брянcкой области пресекли попытку пересечения границы боевиками ВСУ
- Рютте заявил, что группа из 30 стран создает гарантии безопасности для Украины
- СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на встрече с Трампом
- Минобороны: ПВО сбила 23 украинских беспилотника
- Ким Чен Ын призвал радикально расширить ядерные вооружения
- Карчаа: Украина хочет вывести Путина из себя попыткой подрыва Крымского моста
- В Белом доме выставили карту Украины с зонами контроля ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru