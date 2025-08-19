СМИ: На грузовом судне в США прогремел взрыв

Взрыв прогремел на перевозящем уголь грузовом судне неподалеку от порта Балтимора в США. Об этом сообщил телеканал NBC.

Власти сообщили о ЧП вечером в понедельник.

«В результате... начался пожар и в небо поднялся столб дыма. Никто не пострадал», - отмечает СМИ.

Возгорание вскоре потушили.

Известно, что во время ЧП корабль проходил недалеко от места обрушения автомобильного моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, в который весной 2024 года врезалось грузовое судно Dali. Тогда погибли шесть человек, один пострадал.

