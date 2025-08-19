«Джобс» и джаз: Розовский рассказал о новом спектакле
Новый спектакль театра «У Никитских ворот» «Джобс», посвященный основателю корпорации Apple Стиву Джобсу, станет не мюзиклом в чистом виде, а музыкально-поэтическим шоу, его премьера состоится в преддверии новогодних праздников, сказал НСН Марк Розовский.
Новую постановку театра «У Никитских ворот» посвятили Стиву Джобсу, потому что это уникальный человек, которому удалось перевернуть мир и кардинально изменить жизнь человечества, зрителей ждет яркое музыкально-поэтическое шоу, обрамленное джазовыми композициями в исполнении виртуозов. Об этом НСН заявил художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.
Театр "У Никитских ворот" в новом 43-м театральном сезоне представит 10 премьерных спектаклей, один из них — первое в России музыкально-поэтическое шоу «Джобс», посвященное создателю компании Apple Стиву Джобсу. Розовский объяснил, почему именно Джобс стал героем новой постановки.
«Стив Джобс — человек, который переделал мир, посадил все человечество за компьютер, создатель огромной корпорации. У него очень противоречивый характер: гениально одаренный инженер с одной главной целью — стремление к совершенству. Он стал богатейшим человеком, но его в первую очередь интересовали не деньги, а совершенство того продукта, который он сделал. Как первооткрыватель, изобретатель, человек, который изменил жизнь человечества благодаря своему изобретению, он достоин внимания, интереса к его судьбе, личности. То, что он сделал, принадлежит каждому человеку на земном шаре», — сказал Розовский.
Собеседник НСН обосновал решение внедрить джаз в постановку американским происхождением Джобса, а также отметил, чем премьера сможет заинтересовать зрителей.
«Стив Джобс — американец, а Америка — страна джаза, да и в России хватает блестящих джазовых исполнителей. Я все облек в стихотворную форму: это некое музыкально-поэтическое шоу, а не мюзикл в чистом виде (кстати, мои стихи в первоначальном варианте были опубликованы в журнале “Юность” еще в январе 2025 года, и я получил большой отклик). Это во многом экспериментальный спектакль, который должен произвести впечатление на молодежь, на подростков да и на вполне зрелых людей, которые были молодыми во времена Джобса. К работе над мюзиклом я привлек нашего известного джазового музыканта и композитора Алексея Круглова и его трио, они будут заниматься аккомпанементом и исполнят отдельные джазовые номера. Но главным композитором будет Дмитрий Толпегов, изумительный мастер, о котором я рассказывал на открытии сезона. Он окончил Московскую консерваторию по классу композиции, поэтому для него это еще и композиторский опыт. Я его опираюсь на его умение, аранжировки и понимание джаза. Премьера будет предновогодней, мы ее готовим, еще многое не сделано, сейчас идет очень большая работа, будет много документальных фотографий, обработка которых, надеюсь, будет иметь образный смысл», — подытожил он.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько заявил, что в обществе сейчас есть запрос на актуальные постановки по произведениям патриотичных писателей, так как люди жалуются, что где-то до сих пор идет репертуар релокантов.
